Thierry VILDARY

46 ans, 25 ans de journalisme audiovisuel Radio+Télé.

Journaliste à la rédaction des sports plus particulièrement pour le magazine Stade 2. Je travaille sur certains dossiers d'investigation comme celui des paris illégaux ou des nouveaux produits dopants.



De 1999 à 2005 enseignant à l'ESJ, l'Ecole Supérieure de Journalisme de Lille en France et à l'étranger. J'effectue toujours des missions ponctuelles et spécifiques de formation.



Amateur de Basket et du Poitiers Basket 86 !



Mes compétences :

Sports

Journalisme