Thierry VINCENT

10 ans d'expérience dans le domaine du foncier tous projets

Gestion des procédures foncières relatives à la maîtrise des sols d’un projet et aux procédures foncières attenantes.

Assistance à maîtrise d'ouvrage auprès des collectivités, établissements publics opérant la maîtrise foncière par voie amiable ou par voie d'expropriation

Enquêtes publiques, notifications et suivis

Déclaration d'utilité publique, cessibilité, ordonnance d'expropriation

Transfert de propriété par voie amiable et par voie d'expropriation, traités d'adhésion

Domanialité publique et privée



Mes compétences :

Droit immobilier

Droit

Rédaction

Foncier

Juriste

Publication

Expropriation