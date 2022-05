Isles Prestige Travel est née de la volonté de l'ancien directeur des ventes d'Air Seychelles France pendant 17 ans,

Thierry Vincent, de créer des voyages sur mesure à la dimension des paysages spectaculaires qu'il a découvert lors de

ses voyages aux Seychelles.



A l'heure de la standardisation des voyages proposés par les Tour Operateurs sur internet, Isles Prestige Travel et

Thierry Vincent vous invitent à la découverte de véritables paradis terrestres. Composée d'authentiques passionnés et

de professionnels du voyage de luxe, notre équipe est à l'écoute de votre imagination, vous propose un

accompagnement personnel et un service sur mesure dans l'élaboration de votre séjour.



« Isles Prestige Travel travaille en collaboration avec les plus beaux hôtels et compagnies de croisière du monde à des

tarifs compétitifs. En pleine croissance depuis plus de cinq ans, nous développons désormais le concept du voyage sur

mesure dans le monde entier.

Confiez-nous vos rêves et faites appel aux experts du voyage inoubliable ! »



Thierry VINCENT



