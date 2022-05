Thierry VISSOL

Fonctionnaire européen depuis 1980 et académique

Economiste, spécialiste d'histoire de la pensée économique, économie monétaire et européenne, philosophie sociale et communication

- Assistant Universitaire University of Limoges France - faculté de Droit et Sciences Economiques (1976-1980) - Chargé de cours IUT de gestion (1975-1980)

- Chargé de cours, histoire de la pensée économique et économie européenne, faculté de Droit et Sciences Economiques de Limoges (1981-1985)

- Professeur de Philosphie Sociale - ICHEC Bruxelles, Belgique (1986-1992)

- Fondateur et directeur du CEPIME (centre Ecu et Prospective d'intégration Monétaire Européenne), rédacteur en Chef de la revue De Pecunia - ICHEC Bruxelles (1986-1992)

- Administrateur Prévision économiques (1980-1986) - Administrateur Principal SME et ECU (1986-1989) - chef du secteur ECU (1989-1991) Chef d'unité ECU (1991-2002) - Commission européenne - Direction Générale ECFIN, Chef de l'unité Euro et services financiers, DG Sanco (1996-2002)

- EU Fellow / Lecturer in European Economics - YCIAS & Economic Department - Yale University USA (2002-2003)

- Conseiller et chef de la Task Force Markets and Developments - DG Communication, Commission européenne (2003 - 2009)

- Conseiller Spécial Média et Communication, Représentation de la Commission européenne en Italie -Rome (2009- ...)







Mes compétences :

Economie

Communication

Histoire

Philosophie