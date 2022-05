Thierry VOISIN

Au fil de mon parcours résolument tourné vers le commercial et l’international j’ai su développer et prouver mon efficacité dans 3 domaines de compétences principaux :



. La dernière en date le monde de ma santé : Responsable de 2 Centres de Santés et Dentaires .

• Commercial : au travers de mes missions chez NRJ CART@PUB, Office Dépot

entre autres, autant en conquête qu’en fidélisation de clients.

Augmentation significative du CA et de la marge.

• Managérial : au sein de OD BSD, MD2U et du LABORATOIRE ADEQUAT.

Formation, gestion et encadrement de 4 à 8 personnes

• Monde de la Santé : salons à l’internationale, mise en place norme ISO13485 :2003

MEDTEC CHINA 2011, ADF PARIS 2011, EXPOTECNODENTAL Rome 2011, IDS Cologne 2010.



Doté de capacités relationnelles et d’aptitudes au management commercial indéniables, maitrisant les outils informatiques, parlant couramment anglais et maitrisant l’espagnol, je souhaiterais associer mes compétences et mes connaissances à celles de votre entreprise



Mes compétences :

Commerce international

Contrôle qualité

Qualité

Export

Santé

Gestion

Management

Import

Direction générale

Certification ISO