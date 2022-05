Thierry WALEZAK

Mon parcours professionnel de plus de 20 ans, dans les services aux entreprises, m'a permis d'enrichir, avec le temps, mes connaissances techniques afin de devenir polyvalent.

J’ai pu, me familiariser puis maîtriser les éléments majeurs d’une organisation (Commerce-Fidélisation Clients- Production- Distribution-QHSE).

Le terrain et le travail d’équipe sont mes domaines de prédilection.

Cette pratique du terrain m’a souvent offert l’occasion d’être force de proposition soit auprès de mes Directions, soit des clients, sur de nombreux sujets, comme l'innovation, l'analyse des risques, la démarche Qualité, l’optimisation des coûts…

Tout au long de ce parcours lucratif, j’ai retenu 3 fondamentaux :

« Esprit d'équipe, Bon sens du Relationnel, Communication demeurent les Clefs de la réussite. »



Mes compétences :

Audit

Pilotage d'entreprise

Conception de support de communication

Réalisation de films thème

Lean management

Management

RABC

Animation d'équipe

HSE

coordination d'une équipe

Conduite de réunion

Ordonnancement

Animation de formations

Gestion des flux

Norme ISO

Gestion de projet

Résolution de problèmes

Animation de réunions

Conception de support de formation

Contrôle qualité

Analyse des indicateurs de performance

Gestion des stocks

Gestion de la production

Développement durable

Normes ISO/Développement Durable / Sécurité

ISO 900X Standard/ Audits/ 5S/8D