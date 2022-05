Thierry Waymel auteur de plusieurs ouvrages sur le renforcement musculaire et l'étirement à découvert la kinésiologie ou il a trouvé beaucoup de réponses à ses questions concernant le corps et le cerveau . Il regarde aujourd'hui l'être humain avec un regard "moins mécaniste".

Voulant faire partager ses expériences il crée son école de kinésiologie.

Passionné par le corps humain et ses réactions émotionnelles, il donne aujourd'hui des conférences et des stages au sein des entreprises sur des thèmes variés.

