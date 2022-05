Nous vous accompagnons lors de chaque étape du processus stratégique de votre visibilité sur le Web :



Conseils stratégiques en marketing online et en marketing des réseaux sociaux



Création de vos vidéos et de leurs contenus



Mise en ligne et diffusion des vidéos et de leurs contenus grâce aux dernières technologies de la communication digitale



“Devenez vous aussi visibles sur le Web“ - Thierry Weber





À propos de Thierry Weber

FONDATEUR ET CEO DE BREEW

L’expérience professionnelle imposante de Thierry Weber, son sens des affaires et sa grande rigueur professionnelle l’ont mené naturellement à des mandats de grande envergure et à gagner la confiance de clients prestigieux qui lui confient aujourd’hui les rênes de leurs campagnes digitales.



Thierry Weber sait anticiper les besoins de ses clients grâce à son flair avant-gardiste : nul mieux que lui détient cette faculté d’explorer dans le monde entier les dernières technologies qu’il transformera en outil stratégique. Sur le plan humain, Thierry Weber s’est forgé une réputation d’homme de confiance, fiable, généreux, trouvant une solution à tout problème.



Tombé dans la marmite des NTIC



Féru des NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information), Thierry Weber partage ses connaissances à travers des activités annexes en tant que rédacteur de contenus « geek », intervenant lors de conférences sur les médias online, ou enseignant dans des écoles de communication en Suisse et à Singapour.



Il est également cofondateur, initiateur et membre du comité de l’organisation du prix « Le Meilleur du Web », une association fondée par Netzmedien et Com In, dont le but est de défendre la qualité dans le domaine des services Internet en Suisse romande.



Au sein de BREEW, Thierry Weber est secondé par une équipe de passionnés qui s’engagent de manière rigoureuse dans tous les projets initiés par l’agence.



Mes compétences :

Audiovisuel

Podcasting

Production

Publicité

Video

Webcast

Youtube

Web

Marketing

Internet

Édition

Création

Conseil

Communication

Management