Thierry WEISE

J'ai l'ambition de faire de la mise en relation dans le vaste domaine de l'événementiel.

Apporter des affaires, du conseil aux différents prestataires et intervenants.

La notion de réseau est ma philosophie principale (L'union fait la force)

Je travaille principalement avec la société CED Grossiste événementiel en articles de fêtes, jouets, jeux kermesses.... Je suis chargé de développer le site internetArray et le réseau B to B.



Aujourd'hui je suis disponible pour toute expérience enrichissante au niveau commercial, si je pouvais apporter mon aide et mon expérience, cela serait la suite logique de mon parcours .

Je suis ouvert à toutes propositions en précisant que j'ai un statut eurl et je ne cherche pas de poste de salarié

Écouter, observer, orienter les particuliers et les professionnels vers des prestations de qualité en proposant des solutions innovantes et fiables.

J'aimerai également développer l'événementiel accessible aux personnes ayant un handicap.



Création d'un réseau de qualité, reliant les acheteurs aux organisateurs, prestataires et agences.



Mes compétences :

Apporteur d'affaires

Mise en Relation

Relationnel

Team building