Thierry WINDHOLTZ

Après 8 ans de conseil dans un grand cabinet français de conseil en management et organisation, j'ai intégré France Télécom en 1994 au sein de la Direction des Ressources Humaines.

Mon parcours au sein de l'entreprise m'a conduit à participer à la conception et à la mise en oeuvre de dispositifs nationaux de développement du management, à occuper des postes de DRH au sein de 2 entités opérationnelles, puis à développer une expertise en relations sociales en région Nord de France puis au sein de la Division Innovation Marketing et Technologies. J'ai construit et piloté avec succès le volet social de plusieurs projets de transformation de l'organisation et du business et participé à de nombreuses négociations.



Mes compétences :

Relations sociales & syndicales

Négociation

Animation et gestion de projets transverses

Santé au travail

Communication orale et écrite

Conduite du changement et ingénierie sociale