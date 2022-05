Thierry WONNER

Fort d'une expérience au sein d’Orange, de La Banque Postale, du Système d'Information de

Schengen (Ministère de l'Intérieur) et de IXIS-CIB (filiale de la banque d'investissement Natixis), j'y

ai acquis de solides connaissances en sécurité informatique et en réseaux en étant confronté à des

problématiques sensibles et internationales.



J'occupe actuellement un poste au sein de Sogeti (filiale de Cap Gemini) pour le RSI (Régime Social

des Indépendants)



Les différents projets sur lesquels j'ai été amené à travailler m'ont permis de développer une grande

rigueur, ainsi qu'un sens de l'analyse, de la synthèse et des responsabilités.

Polyvalent et autonome, je suis capable de m'adapter rapidement aux nouveaux environnements et

enjeux, en alliant mes compétences techniques et managériales.



Mes compétences :

Juniper

Checkpoint

Cisco

Unix

TCP/IP

Perl

SQL

Sécurité

Linux

Firewall

Politique de sécurité