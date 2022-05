Thierry WROTNY

Bonjour,

Je recherche un poste de conducteur de véhicules légers pour tous types de transport sur la région arrageoise dans un rayon de 50 kms.

Il peut s'agir de toute sorte de marchandise à livrer en urgence comme par exemple des médicaments entre les centres grossistes et les pharmacies, du portage de repas à domicile, des aides aux personnes âgées dans leurs déplacements. Les possibilités sont nombreuses pour ce moyen de transport.

Je suis actuellement inscrit à pole emploi et suis éligible au contrat CUI - CAE. Ce genre de contrat aidé est d'une durée hebdomadaire de 20 à 26 h , la majeure partie de mon salaire est pris en charge par le département. J'ai 40 ans de conduite en n'ayant jamais été responsable d'un accident.

Je reste à votre disposition pour de plus amples informations, et en l'attente d'avoir attiré votre attention sur mon profil, je vous prie d'agréer , monsieur , madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs.



Mes compétences :

GEOGRAPHIE DES TRANSPORTS

ORGANISATION DU MARCHE DES TRANSPORTS

CARACTERISTIQUE DES DIFFERENTS TYPES DE TRANSPORT

REGLEMENTATION DU TRANSPORT DE MARCHANDISES

DROIT COMMERCIAL TECHNIQUE COMMERCIALES

REGLEMENTATION DU COMMERCE INTERNATIONNAL

UTILISATION D'OUTIL BUREAUTIQUE