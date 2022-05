Thierry WURTZ

DOMAINES DE COMPETENCES :



Expertise métiers finance et gestion



 Comptabilité générale et auxiliaire

 Facturation client

 Contrôle de la reprise des données comptables

 Rédaction des nouvelles procédures comptables

 Gestion des bases de données

 Mise en œuvre d’outils de contrôle des flux comptables

 Révision des contrats de services



Maîtrise d’Ouvrage/Maîtrise d’Œuvre



 Recueil des besoins utilisateurs

 Détermination des solutions fonctionnelles

 Analyse des processus existants et des écarts

 Validation de spécifications techniques

 Optimisation du système

 Interface entre opérationnels et techniques

 Validation de scénarios de tests

 Identification des dysfonctionnements

 Mise en œuvre de solutions correctives



Gestion de projet



 Planification et encadrement de consultants externes

 Centralisation des demandes utilisateurs

 Suivi des développements

 Contrôle qualité, préparation et suivi de plan d’action

 Définition des périmètres d'activités



Support et Formation



 Assistance et tutorat auprès des utilisateurs

 Conduite du changement et communication

 Rédaction et adaptation des manuels utilisateurs

 Supervision des plans de formation



Mes compétences :

CRM