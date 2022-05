Thierry YEMTSA

Ingenieur en genie industriel,spécialisé dans les technologies de construction industrielle,ayant un sens des responsabilités très élévé,je suis un pasionné des méthodes d'optimisation dans la conception des solutions aux differents problèmes de l'industrie de la construction industrielle, de la production et la gestion des projets.J'aime le travail en équipe,la rigueur,l'amélioration continue. J'utilise au quotidien les logiciels MS-Project ; Sage 100 gestion de la production ; Autocad ; SolidWorks ; CATIA ; Topsolid ; Revit (Structure, Architecture et Mep) ; Graitec advance ; RSAPRO (acier et béton).



Mes compétences :

Gestion des projets

Calculs numériques

Calcul des structures en acier, béton et mixte

•Charpentes métalliques et hangars industriels

Fabrication mécanique

• Elaboration des devis, montage des offres

Dimensionnement tuyauterie et hydraulique

Construction industrielle

Standardisation

Gestion de la production