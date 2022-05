Bonjour tout le monde.



Je m'appelle Thierry Yerema Coulibaly et suis étudiant en cours du soir d'un master professionnel en sciences de gestion au CESAG (Centre Africain d'Etudes supérieures en Gestion). Fort de ma licence en gestion des entreprises et autres organisations/ option marketing et vente (acquise au CESAG), je suis à la recherche d'un emploi qui attrait à ma formation.



C'est dans le but d'atteindre mon objectif professionnel que j'espère rencontrer de nombreuses personnes via viadeo.



Merci d'avoir lu mon profil et n'hésitez pas à laisser un message si vous voulez en connaitre plus sur moi.



Mes compétences :

Études marketing

Étude de marché

Marketing stratégique

E-marketing

Merchandising

Techniques de vente

Création de site web

Achats internationaux

Information Technology

Microsoft Office

Gestion

Management

Vente