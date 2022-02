Thierry YOUF

8, rue Maurice Ravel

45470 TRAINOU

 06 72 16 74 68

thierry.youf@orange.fr

Permis B









PARCOURS PROFESSIONNEL



Principales fonctions exercées :



- Supervision du bon respect des contrats et de la qualité de la prestation

- Préparation et suivi des budgets

- Gestion des achats (passation des commandes, contrôle des livraisons, enregistrement des factures)

- Organisation des tâches administratives : préparatoires de paye, planning des équipes et des congés, indicateurs de satisfaction

- Optimisation de l’organisation du travail des équipes

- Analyse des résultats, gestion de comptes d’exploitations et mise en place d’actions correctives





10/2016 – 12/2016 Chargé d’accueil sur le site nucléaire de Dampierre en Burly (CDD) CITY ONE

• Respect des procédures et délivrance des badges d’accès au site



2015 Responsable (secteur santé - Paris) SODEXO

• Supervision de la qualité de la production et de la distribution des repas pour 1500 repas par jour



2014 – 2015 Responsable de Secteur IDF RESTAUVAL

• Responsable de 6 établissements



2012 – 2014 Responsable (secteur Santé - Lamotte Beuvron) RESTALLIANCE

• Organisation du travail de l’équipe (16 personnes)



2011 Responsable de centre de profits (secteur entreprise - Orléans) COMPASS

• Supervision de la qualité de la production et de la distribution des repas pour 700 repas par jour



1996 – 2010 Responsable de centre de profits (secteur scolaire – Orléans) SODEXO

• Gestion de 3 points de vente internes, de 2 cafétérias, 2 internats, 20 000 m² d’entretien de locaux

• Supervision de la qualité de la production et de la distribution des repas pour 1500 repas par jour

• Encadrement du personnel (30 personnes)

• Interventions ponctuelles sur la sécurité alimentaire pour des élèves de 2nde.

• Organisation de prestations non contractuelles (repas, cocktails…)



Responsable de centre de profits (secteur santé - IDF)

• Management de 40 employés (personnel client et Sodexo)

• Supervision de l’entretien des locaux administratifs et médicaux, de la prise de commande des repas, du room service, de la blanchisserie

• Préparation à la certification d’engagement de services par l’AFAQ (site audité)



1992 – 1996 Responsable Banquets et Séminaires HOTEL COPTHORNE ROISSY

• Organisation de manifestations (séminaires, mariages, cocktails…)

• Gestion du matériel du service banquets

• Participation à l’ouverture de l’hôtel

• Directeur de garde ponctuellement



1991 – 1992 Maître d’Hôtel Particulier du Secrétaire Général de la Défense Nationale

Appelé du contingent, rattaché au service du Premier Ministre



DIPLOMES



• Formation « Manager un centre de Profit » au Centre Européen de Commerce, des Affaires et du Management (CECAM) en partenariat avec Pôle Emploi complété par un stage à Leroy Merlin de Ingré en tant que conseiller de vente au rayon sol

• 1991 : BTS Action Commerciale (BTS Management d’Unité de Commerciale)

• 1990 : 1er degré de Comptabilité

• BTH Option Hébergement (1989) et CAP Option Restaurant (1987)



INFORMATIQUE



Maitrise de l’environnement Windows (Word, Excel, Power Point…)