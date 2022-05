Thierry ZIMMERMANN

Ouest Cités Conseils apporte aux collectivités locales et à leurs groupements son expertise du développement local et de l’intercommunalité.



Depuis plusieurs années déjà, les collectivités territoriales agissent dans un cadre financier contraint dans lequel les dotations de l’Etat vont en diminuant, alors que les besoins de services de proximité exprimés par la population ne diminuent pas et que le maintien d’une dynamique démographique positive, ou l’accompagnement de cette dynamique nécessitent des politiques volontaristes en termes d’habitat et de services, voire d’équipements.



En outre les enjeux de la réforme territoriale de 2010 (SDCI) et du projet de loi de NOTRe se traduisent ou vont se traduire par des regroupements, des fusions ou des extensions de périmètres d’EPCI, il est important de saisir ces évolutions comme autant d’opportunités de développement, même si quelquefois les élus vivent cela comme une contrainte.



Ouest Cités Conseils accompagne ainsi les collectivités aussi bien dans l’optimisation de leurs moyens que dans des réorganisations plus globales, qui s’appuient sur un projet de territoire intégrant les aspects du développement durable. En effet les territoires se sont aussi des ressources rares et uniques, des biens communs en sorte, qui ne peuvent plus être dominés par des rapports de production et d'aménagement urbain sans fin dans un contexte global de réchauffement climatique et de transition énergétique que les territoires doivent aussi promouvoir et accompagner.



Pour répondre aux enjeux de la démarche de développement local et aux attentes des élus, notre équipe intervient sur la réalisation de :



Projet de territoire (globale ou thématique)

Charte de pays

Charte intercommunale d’aménagement et de développement

Structuration des services à la population

Programmation urbaine et action foncière

Faisabilité, programme et montage de ZAC

Recomposition de l’intercommunalité



Nous offrons ainsi un accompagnement méthodologique et une capacité d’animation pour mobiliser les élus et les acteurs locaux sur la définition des objectifs et des programmes selon les principes du développement durable.



Notre méthode vise à faciliter l’appropriation de la démarche et du projet par les élus et les acteurs locaux qui les impliquent et les engagent à formuler eux-mêmes leurs ambitions et leur projet que nous formalisons dans un document de projet soumis à la validation des instances délibératives.



Que ce soit sur des missions longues ou des études sectorielles, Ouest Cités Conseils se propose d’intervenir selon les principes suivants :

Adapter la méthodologie aux attentes spécifiques de la collectivité et à son contexte territorial

Ajuster l’offre financière aux regards des capacités financières de la collectivité

Constituer une équipe qui réponde aux contenus et aux enjeux de la mission



Mes compétences :

(A)ménagement des territoires

Programmation urbaine

Développement de l'intercommunalité

Mobilisation des acteurs locaux

Mutualisation des moyens (schéma de mutualisation