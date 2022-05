Thierry ZIPFEL

Directeur technique,alarme intrusion IP ,contrôle d'accès , vidéosurveillance,alarme incendie, sono, télésurveillance, alarme technique , levée de doute vidéo,appel malade ,interphonie,responsable d'équipe

SAV,planning technique production et sav, urgence téléphonique sav,dépannage,commercial,PTI,vidéo IP



Mes compétences :

Vidéosurveillance

SAV

Controle d'accès

Incendie

Alarme intrusion et domotique

Levée de doute vidéosurveillance

Interphonie

Télésurveillance

Gestion des alarmes techniques

Depannage

Gestion planning et personnel