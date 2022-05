Thievet THIEVET

Diplômé du master "Tourisme et Environnement" de l'Université de Saint Quentin en Yvelines (UVSQ), mon parcours personnel et universitaire a été structuré par ma considération de l'environnement naturel comme un élément incontournable de la durabilité de nos sociétés.

En ce sens, le tourisme est pour moi une activité qu'il est nécessaire de maîtriser pour lui permettre de rester un outil puissant de sensibilisation et d'action en faveur du respect de l'environnement.



Je souhaite à présent mettre à profit mes compétences en ingénierie touristique dans le cadre du développement durable et responsable de territoires ou d'activités touristiques.



Mes compétences :

Autonomie

Ecologie

Esprit analytique

Travail en équipe

Diagnostic de territoire

Développement territorial

Développement durable

Ingénierie Touristique