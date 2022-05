Thilaksana THIRUGNANESWARAN

Actuellement je recherche du emploi dans le secteur commerce



Les stages que j’ai réalisés dans le cadre de ma formation m’ont permis d’acquérir des compétences telles que le sens du service client, l’esprit d’équipe et d’organisation. De plus, je suis une personne ponctuelle, patiente et souriante.



Je souhaite à l’avenir travailler comme vendeuse

Je pourrais mettre ces compétences au profit de votre structure.

Je vous prie d’agréer Madame, l’expression de mes salutations distinguées.