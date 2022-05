Thileli DJEBARA

Avec plus de huit ans d’expertise dans la conduite de projets et le développement des ressources humaines, j’ai pour vocation de diriger un service RH en associant des missions opérationnelles et stratégiques. Capable de transformer une vision RH en réalité opérationnelle.

Partisane du management participatif. J’encadre et je suis toujours formatrice pour mes équipes.



COMPETENCES :



> Juridique / Droit du travail et Social / Contentieux

> Recrutements / Gestion des carrières

> Formation / Développemnt RH

> Relations sociales / Interface avec les partenaires externes

> Administration du personnel / Reporting RH / Rémunération



Mes compétences :

Paie

Développement RH

Gestion administrative

Relationnel

Gestion du personnel

Développement personnel

Gestion de carrière

Relations sociales

Gestion des ressources humaines

Recrutement

Développement des compétences

Gestion de la relation client

Gestion des stocks

Gestion du stress

Formation

Contentieux social

Droit social

Droit des sociétés