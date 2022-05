Thimothée MAMANA

Bonjour

merci de faire ma connaissance sur Viadéo.com,je suis MAMANA BATASSAN DITORGMA de nationalité Togolaise.je suis titulaire d'un diplôme d'Etat de Cadre Supérieur de Développement social (CSDS)un diplôme obtenu dans la prestigieuse Ecole de Formation Sociale (ENFS) à Lomé au Togo.cette école forme depuis 2005 des Techniciens Supérieurs de Développement Social(TSDS) dans les domaines tels que le DLP(Développement Local Participatif);AS (Assistance Sociale) et ES(Education Spécialisée) et depuis les années1970 des Agents de promotion Sociale(APS).

M'étant spécialisé en DLP, mes compétences loin d’être achevées sont joins dans la suite du document.

mon thème de mémoire a porté sur l’intégration des personnes handicapées au processus de développement à la base.Etude de cas à la coopérative des personnes handicapées de Niamtougou.

Outre ma formation, j'ai mené des actions bénévoles en matière de développement communautaire.actuellement je suis membre d'une Association qui se penche en vue de mener des action de développement de mon canton et voire de ma préfecture. il est question de l'ARKIL ( Association des Ressortissants de Kirgah à Lomé) et de la JARKIL (Jeunesse de l'ARKIL) en tant que Secrétaire Général.actuellement,je suis prestataire dans le domaine des Travaux à Haute Intensité de Main d'Oeuvre au Togo,(THIMO)

mes langues parlées sont: français(bien); Anglais(passablement) Nawd'm et Kabyè(parfaitement),Tem et Ewe,(passablement).

Ma boite mail est thimomamana@gmail.com



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



Du 04 au 18 avril 2012 : stage exploratoire en milieu urbain



Du 06 au 12 Décembre 2012 : Formation à l' Obtention du Diplôme de Fin de Formation des Formateurs sur les Techniques de Conceptions, d’Elaboration, de Création et de Gestion des Micros Entreprises.



Du 04 Juillet au 03 Aout 2012 : Stage Médico-social à l’Hôpital du District Sanitaire de Niamtougou.



Du 21mars au02 mai 2013 : Stage de consolidation à la Direction Préfectorale de l’Action Sociale de la promotion de la femme et de l’alphabétisation de Doufelgou.



Du 10 mars au 09 mai 2014 : Stage pré professionnel à la Direction Préfectorale de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale de Doufelgou.





SECTEURS OU DOMAINES D’INTERVENTIONS ET APTITUDES PROFESSIONNELLES

Développement communautaire (développement à la base)

Organisation de la population à la base:Appui à la planification, gestion et suivi-évaluation encadré des groupements d’intérêt économique



Environnement: Planification et organisation des activités d’IEC en matière de protection de l’environnement, Appui technique en agroforesterie, Appui/Conseil en matière d’hygiène-assainissement



Agriculture/Elevage: Appui conseils à l’émergence et au fonctionnement des coopératives agricoles



Alphabétisation et Education Non Formelle (AENF) : Elaboration /gestion du matériel didactique,Formateurs des alphabétiseurs - Suivi évaluation d’un programme d’alphabétisation

Production des matériels didactiques



Décentralisation et administration territoriale: Elaboration des plans d’action communaux de développement ,Formation des acteurs de développement des communautés locales



Planification et aménagement du territoire: Appui à la planification communautaire (cantonale, préfectorale et régionale)



Santé :IEC en matière de promotion de la santé communautaire (sensibilisation sur les fléaux sociaux en matière de santé),Prise en charges psycho-sociale et médico-sociale

Entreprenariat :Conception et gestion des micro- projets

Administration : Gestion des ressources humaines



Protection sociale: Elaboration – gestion- suivi- évaluation des actions en matière de protection de la femme, de l’enfant, des personnes âgées et des personnes handicapées , Organisation et gestion des assistances aux personnes vulnérables (victimes de catastrophes, orphelins, réfugiés, )

Prise en charge psychosociale des personnes vivant avec le VIH, des personnes âgées et des personnes handicapées



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Conseil et appuis aux actions communautaires

Alphabétisation

Communication

Planification du Développement

Assistance sociale

Informatique

assistance aux personnes handicapées