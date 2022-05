Je suis architecte diplômé en 2015 a l’université de Mouloud Mammeri de Tizi ouzou j'ai eu le privilège de travailler dans un bureau d'études algéro-espagnol et un autre bureau d'architecture et d'urbanisme et actuellement je suis a la recherche d'un emploi .



Mes compétences :

Microsoft Office

Revit architecture

AutoCAD

Archicad

Google Sketchup

Adobe Photoshop CS5