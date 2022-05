Le Think Tank Fiducie Philanthropique est un cercle de réflexion d’experts au service des professionnels de la gestion de patrimoine, de la fiscalité et du notariat, intéressés pas les questions de philanthropie. Ce Think Tank a pour objet de mener une réflexion autour des problématiques d’actualité liées à la gestion de patrimoine à but philanthropique.



A ce titre, une plateforme en ligne a été conçue pour offrir un lieu d’échanges sur ces questions. Des avis nés des rencontres des experts du Think Tank y sont régulièrement publiés ainsi qu'une veille sectorielle venant enrichir les sujets ouvrants l'opportunité de dialoguer avec d'autres experts en ligne.



Né d'une volonté de l'Institut Pasteur, le Think Tank a été créé suite au succès des Assises 2009 de la Philanthropie (la 4ème édition s'est tenue le 31 mars 2015). L’Institut Pasteur, fondation privée à but non-lucratif, aujourd’hui devenue l’un des plus importants destinataires de grands dons et mécénat en France, a alors décidé d’aller plus loin dans sa démarche en lançant un cercle de réflexion entièrement dédié à ce sujet.



Le Think Tank Fiducie Philanthropique représente aujourd’hui le comité scientifique des Assises de la Philanthropie dont la prochaine édition se déroulera le 31 mars 2015 (plus d'informations sur http://assises-philanthropie.fr ).



Mes compétences :

Patrimoine

Législation

Philanthropie

Associations

Fondations

Mécénat

Fiscalité