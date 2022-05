Thirion CHRISTIAN

Association Loi de 1901 à but non lucratif

Reconnue d'intérêt général

Président : Christian THIRION



Objectifs :



Concevoir ou reconcevoir des jeux pour handicapés sensoriels leur permettant de jouer avec leurs amis ou parents, handicapés ou non.

Développer des stratégies d'animation adaptées et permettant d'effacer le handicap

Développer un site de jeux adaptés aux non et mal voyants



Fonctionnement



Nous avons créé, au sein de l'association, un groupe de "recherche et développement" formé

de huit bénévoles dont quatre non voyants.

Nous réfléchissons à rendre les jeux accessibles aux non voyants en les reconcevant et les testant

Nous réalisons alors le prototype et le cahier des charges de fabrication

La fabrication est alors confiée à une entreprise pour la réalisation

Les jeux sont alors distribués gracieusement aux associations de déficients sensoriels



Aspect financier



Pour fonctionner, l'association s'appuie sur:

Les cotisations des membres (10 € par an)

Les subventions obtenues

Les dons et mécénats

Les produits résultant de manifestations organisées, conférences

Le bénévolat des membres



Nos Réalisations



Jeu de "sudoku" adapté pour permettre aux non voyants de jouer avec leurs amis handicapés ou non



Grilles de loto réalisées artisanalement et testées lors de différents lotos Nous avons réalisé le prototype et le cahier des charges de fabrication. Nous voulons maintenant les faire fabriquer par un industriel pour les rendre accessibles à tous.



Jeux classiques adaptés : dominos, jeux de cartes, jeux de lettres (mot le plus long, pendu, mots à completer…..)









Nos Projets



. Notre stratégie de conception de jeux pour non et mal voyants est basée sur l'utilisation de matériaux magnétiques.

Les produits que nous avons déjà conçus et et testés nous engagent à décliner cette technique pour d'autres réalisations et en particulier pour des jeux de dames, d'échecs, petits chevaux, dominos…….)

ces jeux existent mais nécessitent une reconversion utilisant les matériaux magnétiques.



. Mots croisés ou fléchés

Autant la réalisation des jeux précédents ne nécessite l'utilisation de quelques chiffres ou lettres, la réalisation

de mots croisés nécessite l'utilisation simultanée d'un grand nombre de caractères que le non voyant doit pouvoir "écrire" ou "gommer"…!



Nous étudions cette alternative qui nécessite des moyens plus important et même la collaboration avec des équipes de chercheurs universitaires ou industriels. Ceci nécessite des investissements plus conséquents et l'obtention de subsides d'accompagnement (dons, mécénat, subventions..) rendus possibles par le fait d'être reconnu d'intérêt général.



. Sudoku de taille supérieure (pour répondre à une demande des utilisateurs)



. Lettres et chiffres en relief pour les non voyants qui ne lisent pas le braille ( > 80%)



. Activités culturelles ludiques :

Tous nos jeux comportent :

Une démarche intellectuelle en phase avec l’éducation des élèves des classes primaires

L’apprentissage d’un code qui peut être assimilé à une langue : le Braille

Une stratégie de communication puisqu’ils sont prévus pour que des déficients visuels puissent jouer avec leurs amis voyants ou non.

Ils pourraient être utilisés dans les activités confiées aux mairies pour les élèves des classes primaires

Nos Besoins :

. Trouver des sources de financement ; en effet notre association est à but non lucratif.

Pour pouvoir développer et adapter nos jeux nous essayons d’obtenir des subsides sous forme de :



Subventions diverses, dons, mécénats, adhésions….



Etant reconnue d’intérêt général, notre association est habilité à délivrer des reçus donnant droit à réduction d’impôts.

. Récupération de matériels divers :

Presse d’imprimerie pour effectuer