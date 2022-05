Thirion FRANCK

Commercial GMS chez Kraft Jacobs Suchard au sein de la division Gum, j'ai ensuite intégré Nestlé France Chocolat en tant que responsable Merchandising Régional puis responsable Marketing Enseigne GMS avant de prendre la responsabilité de l'équipe de vente nationale de l'Impulsion Chocolat. Par la suite , j'ai crée et managé une force de vente transversale groupe Epicerie avant de prendre la responsabilité d'un poste de compte clé sur les gammes Chocolats et boissons hors domicile pour en 2006 devenir responsable de l 'équipe comptes clés Impulsion Chocolat. Depuis Septembre 2007, j 'ai intégré le groupe Castel au sein de la division vins sur le réseau des produits marques Castel Fréres et Châteaux en tant que directeur d' enseignes GMS sur les comptes Carrefour, Galec et Systeme U. Depuis Octobre 2009, j 'ai pris la responsabilité commerciale pour le groupe Castel d ' une zone intégrant la Belgique , le Luxembourg , l 'ensemble des Dom Tom zone Caraïbes et Océan Indien ainsi que l' Europe du Sud ,la Scandinavie et la Suisse.

Le golf , le cinéma et ma famille sont mes principaux centres d' intérêts.

Mon parcours :

Oregon State University à Corvallis aux USA / Ecole de commerce ISTEC / DUT Techniques de Commercialisation option Marketing à Sceaux / Baccalauréat.



Mes compétences :

Export manager

Négociation commerciale

Management d'équipe

Trade marketing

Directeur des ventes