Thiviya THEVAENDIRARAJA

Diplômée en Génie Industriel de l'Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon, et après avoir passée 6 mois à l'Atelier Louis Vuitton de Ducey, je suis à la recherche d'un poste en logistique.



La diversité des domaines dans lesquels j'ai été amené à travailler (luxe, énergie, gestion des déchets et chimie lourde) m’a instituée une prompte et efficace capacité d’apprentissage, me permettant de pourvoir à toutes les situations. Mon enthousiasme, allié à mon esprit d’équipe, m’assure une intégration rapide, me permettant de mettre au plus vite mes compétences au service de votre entreprise.



Mes compétences :

Catalyse

Environnement

Ingénierie chimique

Simulation de procédés

Bilan matière et énergie

Thermodynamique

Mécanique des fluides

Amélioration de process

Evaluation des risques

Estimation de coûts

Rédaction de rapports techniques

Procédés de distillation

SAP

Lean management

Logistique

Gestion de projet

Lean supply chain

Planification

ERP

Gestion de la production

GPAO

Amélioration continue