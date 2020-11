Thomas ALBISSER

Hop-Cube permet d'exploiter facilement l'information environnementale sur les produits et services. Pour cela, Hop-Cube édite un logiciel de collecte, analyse et publication de données environnementales à destination des distributeurs et fabricants.

Champs d'action : bilan carbone, FDES, étiquetage énergétique, affichage CO2 sur le transport, normes environnementales, affichage environnemental ....

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.hop-cube.com !



