Thomas AUDOUIN

Le référencement internet ou SEO (Search engine optimization) m'interresse vivement pour ses logiques stratégiques. Tout comme les teams buildings que je propose, la stratégie est au cœur de l'action.



Il met en scène plusieurs stratégies, qui se dévoilent par des tests, comme un labo ouvert qu'est le web.

Avec un simple outil FTP, on peut tester :p



Investir dans un site internet sans se préoccuper de son référencement, c'est se perdre dans l'infini du web, une aiguille dans une botte de foin, sans visibilité, mais cela peut être pire !

Pire, car une société qui a un site fonctionnel et design, une notoriété par son passé ou présent, sans aucune pertinence en SEO, dévalorise finalement son identité.

Vous êtes une société de glace bio par exemple, et lorsqu'un potentiel client tape "glace bio lyon" par exemple sur Google, cette société n'apparait pas sur la 1ere page de résultat Google, ni la seconde ; quel joli site qui ne sert à rien !

Oui un site est votre commercial à plein temps qui travaille pour vous 24h/24 sans répit.

Si ce super commercial est introuvable, invisible, il ne sert plus à rien !

Le site n'est qu'un objet physique (on le voit) parmi des milliards ; le SEO quant à lui, permet de faire apparaître l'objet.

Le CSS3 (Cascading Style Sheets) qui permet enfin d'éviter flash, est très prometteur, déjà efficace.



Dans le SEO, il y a aussi l'enquête, qui est une recherche méticuleuse, primordiale en terme de stratégie, à savoir qui est présent sur ces pertinences (mots clés).

Donc en fait, il y a différents savoir faire dans le SEO. Cela prend plus de temps que la création d'un site.

Référenceur est un métier différent du développeur, du graphiste et du web designer. Il permet de révéler le site au public.



Partout sur la toile, on voit des agences web proposer des sites internet avec le référencement comprit, c'est souvent de l'arnaque commerciale sans réalité SEO.

La concurence n'est pas la même sur la toile suivant les corps de métiers, de services ; Le coût du référencement est alors en rapport à la concurrence existante.

On ne peut chiffrer le coût d'un SEO sans audit préalable.



Vous avez besoin d'un consultant en SEO pour savoir ce qu'il en est de la pertinence de votre site en rapport à votre activité professionnelle et sa concurrence sur le web (analyse et évaluation des concurrents principaux).

Vous souhaitez doter votre super commercial (site internet) de plus de moyen, qu'il attire plus de potentiels clients ? analyse concurrentielle, analyse de positionnement/pertinence, points faibles ... me permettent de vous proposer des solutions, différentes stratégies à court, moyen et long terme.



Mon objectif prochain est de m'associer à des freelances de qualité, histoire de pimenter les enjeux et dévorer le secteur des Charentes pour commencer l'aventure en équipe.



Mes valeurs ajoutées : Infographiste (illustrator & photoshop), web-designer (CSS3), développement web (XHTML & HTML5), JavaScript.



AUTRES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES:

Création de produits touristiques tout public : Produits propres et sous traités par des collectivités territoriales de puis 8 ans.

Création d'un concept de team building : les jeux d'aventures.

Organisation de séjours à thèmes pour CLS(H), sous traité depuis 7 ans.

Guidage groupe en Saintonge : Organisation de journées guidées à thèmes au choix (dégustations, ateliers, visites, activités ludiques, sports).

Parc de loisirs à Saint-Sauvant (17610) dédié aux tirs, escalade et tyrolienne proposés.

Loueurs de vélos, de bateaux motorisés dans les Charentes.



Attraits pour les sciences, les arts et sports.

Accessoirement, reporteur cyclo-touristique.







