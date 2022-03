Thomas BELLETTRE

Curieux et passionné, je m'intéresse à toutes les composantes de l'entreprise, du marketing à la gestion, de la technique à la production en passant bien sûr par le commerce.

Ces compétences je les mets au service de mes clients pour leur apporter des solutions sûres et efficaces au travers l'expérience, l'engagement, le professionnalisme, l'intégrité et l'expertise technique.



Mes compétences :

Travail d'équipe

Marchés publics

Prise d'initiatives

SAP

Grands comptes

Analyse stratégique

Conception fonctionnelle

Code de l'environnement

Autonomie

Prise de parole

Conduite du changement

Microsoft SharePoint

Gestion de projet

Organisation d'entreprise

Dynamics CRM