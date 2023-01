Impliqué dans le développement de l'énergie renouvelable la plus durable, qui offre le plus haut rendement et le plus faible impact carbone : LE SOLEIL.



Syrius Solar Industry entreprise française engagée dans la démarche RSE, le maintien du savoir faire et de l'outil industriel sur son territoire et la création d'emploi local et qui fabrique des systèmes solaires thermiques (capteurs, ballons) près de Montpellier.



20 années d'expérience de la vente B2B et de la relation client.

Passionné par la vente et doté dune appétence pour les produits techniques, je suis particulièrement attentif et à l'écoute active des besoins de mes clients/partenaires et soucieux d'apporter les produits/services les mieux adaptés.



Expertise & Compétences :

- Systèmes Thermiques Solaires pour la production d'ECS (Eau Chaude Sanitaire).

- Smartphones et téléphonie mobile reconditionnés.

- Froid mobile, électronique mobile pour lautomobile, le poids lourds, les véhicules spéciaux, la marine et le camping-car.

- Micro-modules électriques, et luminaires à détecteurs, motorisation de portail, contrôle daccès dans le secteur du second œuvre du batiment.



CV complet sur demande / Full CV upon request at:

Mail: thomas.boksenbaum@gmail.com

Mobile: +33 (0) 6 48 68 24

Mes compétences :

Domotique

Electricité

Electronique

Éolien

Photovoltaïque

Direction commerciale

Dynamics CRM

Microsoft Office

Froid commercial

Anglais lu parlé ecrit bon niveau (cours et Bulat

Microsoft Excel, Word, Powerpoint, Dynamics