Diplômé d’un Master en Sciences de l'Information et de la Communication, je suis passionné par le monde du Web et des TIC.



Très rigoureux, organisé, soucieux du détail, je suis par ailleurs doté d’une réelle aisance rédactionnelle, en français comme en anglais. Enfin, ma nature créative me permet d’apporter des idées originales ou novatrices à chacun des projets dont j'ai la responsabilité.



Si vous êtes intéressé(e) par mon profil professionnel, n'hésitez pas à me contacter (merci de bien vouloir privilégier le courrier électronique).



Pour plus d'informations, visitez mon CV en ligne : http://www.doyoubuzz.com/thomas-bomersbach



Mes compétences :

Capacités rédactionnelles

Techniques documentaires

Création et gestion de bases de données

Archivage numérique

Revues de presse

Référencement web

Analyse et traitement de l'information

Rédaction web

Veille

Adobe Dreamweaver

Suite Microsoft Office

Environnement Windows

Adobe Photoshop

Microsoft Access

Conception de sites web (HTML, CSS et PHP)

Joomla (CMS)

SAP (Progiciel de Gestion Intégré)

Gestion de projets