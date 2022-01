Thomas CAPOBIANCO

DOMAINES DE COMPETENCES

Management

•Animer une équipe de 30 techniciens et de 3 chefs d’équipes dans le milieu industriel.

•Planifier et superviser le déroulement de la fabrication

•Elaborer des gammes de fabrication

•Réaliser des feuilles de débit

•Analyser les temps de fabrication et mettre des actions correctives

•Réaliser des demandes d’investissements pour améliorer l’outil de travail dans le but d’augmenter la production.

•Apporter des solutions techniques

•Evaluer les compétences du personnel et proposer des formations pour améliorer leurs compétences.

•Mise en place des documents de contrôles pour assurer la qualité du produit fini.

•Gérer des équipes de SAV

•Superviser le Magasin

•Assurer la prévention en matière de sécurité

•Utiliser les traitements informatiques tel GPAO, Excel, Word



Ecoute, Sens des responsabilités, rigueur



Dessinateur industriel

•Concevoir des pièces mécaniques et chaudronnées sur planche à dessin.

•Dessiner des plans de détails



Esprit d’analyse, Créativité



Achat

•Réaliser toute les demandes de prix et tous les achats de pièces et articles d’un projet.

•Prospecter de nouveaux fournisseurs

•Régler les litiges

•Contrôler les factures

•Chiffrer les pièces de rechanges pour les clients



Organisation, Communication



Mes compétences :

Mécanique

Management

Amélioration continue

Qualité