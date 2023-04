Thomas CHUBERRE

Je suis issu d'un Bep électronique mais je me suis rediriger vers le domaine électrique BT et maintenant je gère le courant faible en amont et après je gére aussi les installations électriques BT de A à Z jusqu'à la mise en service ,j'aime mon métiers ,ponctuelle et courageux je veux satisfaire le client au meilleur de moi .



Mes compétences :

Câbleur

Courant faible

Courant fort

Electricité

Electronique

Informatique

TIRAGE

LIRE PLAN D'OUVRAGE

Depannage et maintenance

Suivi de chantiers

Management

Encadrement