Thomas DEBRAY--LUYAT

J'adore comprendre différents métiers et traduire les besoins utilisateurs en des fonctionnalités logiciels qui leurs permettront de travailler plus efficacement.

Je suis tiraillé entre le développement dont j'ai besoin, la conception et l'architecture qui sont des bases naturelles, les spécifications fonctionnelles qui permettent d'exprimer ma créativité, le management pour exploiter mon leadership.

Je suis un homme de conviction et mes années en tant que consultant m'ont permis de développer mon côté Lobbyiste : j'aime convaincre.



Mes compétences :

Business analyst

Software architecture

Java/j2ee

UML

Spring

JQuery

Database Design / Study Setup Design

SOA

Android

J2EE

Java

Architecture logicielle