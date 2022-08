Thomas DUPONT

1995-2011 Traducteur indépendant chinois-français :



Domaines : sciences et techniques, industrie pharmaceutique (brevets, normes, articles), chimie, biochimie, génétique, médecine (médecines occidentale et traditionnelle chinoise), commerce, contrats, environnement, électronique, informatique, réseaux, télécommunications, défense, armement, géopolitique, presse, techniques de pointe (laser, aéronautique et aérospatiale etc.), sous-titrage, art, musique, litératture



1995-2004 Pour le Centre Interministériel de Traduction (au sein du Secrétariat Général de la Défense Nationale.) Traduction du chinois (plus de 600 documents traduits.)



1995-2011 Services d’interprétation et de traduction auprès de divers organismes et sociétés

Parmi mes clients : MK2, L’Oréal, Lacoste, TVS-Titrafilm, Exposium, Chargeur-interlining / Lainières Picardie, France Culture, Canal +, nombreuses agences de traduction en Europe, Asie et Amérique du Nord, Datawords, Asiatis, Chinaction, Technicis, ITC, A4raduction, Transperfect, Parallels, Editions Tonkam, Editions du Temps, Editions Mélodie, CAPA, Carré et Basset… Salons divers, négociations, Festival du cinéma asiatique de Deauville, interprète sur scène et en conférence de presse pour le rocker chinois Cui Jian à Paris, traduction livret CD des textes de ses chansons, traduction de sous-titres de documentaires et de films (« Xiaowu artisan pick-pocket » de Jia Zhangke, traduction en chinois de la série complète des films de Charlie Chaplin, réédition DVD éditions MK2), traduction d’un livre sur les massages thérapeutiques chinois de Monsieur Liu Dong, Maître de Qigong.



1994 Société Delphes : Etude de marché à Pékin, Shanghai et Canton pour Radio France Internationale.



Mes compétences :

Traduction

Musique

Composition

Chine

Interprétation