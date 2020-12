Thomas FISCHER, 33 ans.



Fort de 8 années d'expérience dans le conseil en AMOA, j'ai eu l'opportunité d'exercer pour plusieurs clients et d'intervenir dans toutes les étapes d'un projet.

Le tout dans un environnement international et multiculturel.

Intervenir dans un contexte de changement me stimule.



Je suis prêt à rejoindre une nouvelle société et équipe, à laquelle j'apporte mes capacités à analyser, synthétiser et restituer et ma force d’exécution.



Mes compétences :

Conduite du changement

Microsoft Office 2007

Pédagogie

Spécifications fonctionnelles

Cahier des charges

Communication

Formation

MOA

Test fonctionnel

SAP ECC

SAP SD

SAP MM

SAP

SAP IS CS

Data Migration

SAP PP

Mercury Quality Center

SAP IS

SAP IS U

SAP CRM

SAP SD Sales

SAP ERP

SAP PM

Microsoft Visio

SAP OFFICE