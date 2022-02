Fort d'une première expérience de près de 8 ans dans le domaine de l'aménagement au sein des Entreprises Publiques Locales (sedD / Territoire 25) de l'agglomération de Besançon, je poursuis à présent mon parcours au sein de Loire-Atlantique Développement.



Mes compétences :

Aisance verbale et rédactionnelle

Maitrise des outils bureautiques et de communication

Capacité de médiation de synthèse

Montage et pilotage d'opérations d'aménagement complexes