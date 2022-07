Thomas FLIEGANS

Vous souhaitez réaliser une installation solaire et vous recherchez un installateur reconnu et qualifié.



Spécialisée dans la conception, la réalisation, lentretien et le dépannage dinstallations photovoltaïques, France Solar met à votre disposition les compétences professionnelles de ses équipes.



Sur les Régions Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté, France Solar sengage depuis 2009 auprès des professionnels pour leur permettre de concrétiser leurs projets en réalisant un investissement écologique à forte rentabilité financière.



Que vous souhaitiez réaliser une installation dédiée à lautoconsommation ou que vous préfériez opter pour la vente de lélectricité produite, nhésitez pas à nous consulter pour une étude gratuite et personnalisée de vos projets photovoltaïques.



Mes compétences :

Développement commercial

Stratégie commerciale

Conduite d'activité