Thomas FORSCH

Juriste spécialisé en droit des affaires internationales, qualifié en Allemagne et en France, avec plus de 15 ans d'expériences internationales et locales au Moyen Orient.



Je conseille surtout en matière de

- contrats internationaux,

- technologie d’information et télécommunication,

- construction et projets d’infrastructure,

- transfert de technologies,

- propriété intellectuelle,

- création des réseaux locaux et régionaux de distribution,

- création, transfert et liquidation d’entreprise,

- protection des investissements,

- marches publics,



notamment dans les pays suivants:

- Émirats Arabes Unis,

- Iran,

- Arabie Saoudite,

- Bahreïn,

- Qatar,

- Oman,

- Égypte,



mais aussi dans les autres pays du Moyen Orient, si nous sommes en mesure d’ajouter de la valeur à votre entreprise.



Mes compétences :

Gestion d'une equipe juridique

Propriété intellectuelle

Commerce international

Droit des contracts internationaux

Droit international

Négociation internationale