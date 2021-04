Thomas FRANCHITTI

Ma formation informatique, réseaux et multimédia m'a donné l'occasion de travailler sur des projets de recherche variés (mesure dans les réseaux IP, syndication de contenus multimédia) et le développement de systèmes de communication pour les Armées Terrestres (projets SICOPS et SITEL de la DGA).



Très intéressé par les technologies Web, le système Linux et les logiciels open-source, j'ai toujours été partisan de solutions de développement ouvertes et simples.



Désormais, j'ai rejoint l'Office Européen des Brevets pour lequel j'ai travaillé pendant 3 ans à La Haye (Pays-Bas) en temps qu'examinateur de brevets avant de poursuivre le même travail à Munich (Allemagne). La pratique de l'anglais et de l'allemand en plus du français y est abolument essentielle.



Ce travail comporte des aspects juridiques et techniques passionnants avec pour objectif : délivrer des brevets conformément à la Convention Européenne des Brevets(EPC) et notamment au critère d'activité inventive.



Mes compétences :

Brevets

EPO

Multimedia

Propriété intellectuelle