Thomas GIAI-GISCHIA

Référent technique en électricité, jai une expérience de technicien de contrôle en électricité depuis 2006, jai réalisé des consuels, des contrôles périodiques et initiaux en BT/HT, dans tous types détablissements, majoritairement dans des hôpitaux et des IGH, selon les normes en vigueur.



En tant que référent technique électricité, je suis chargé en interne de mon entreprise danimer des réunions, danimer des formations, de réaliser des audits, de réaliser la correction des rapports, et de répondre aux questions de mes collègues et des clients.

Je continue aussi à réaliser des contrôles électriques.



J'ai effectué des contrôles très enrichissants dans le centre de recherches Synchrotron, dans le duplex de lA86, dans les hôpitaux de Paris, et dans divers IGH.