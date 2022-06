Thomas GIRAUD

C'est à 6 ans qu'il commence la scène de manière professionnelle avec un spectacle de cirque où il pratique plusieurs disciplines : Clown, Jonglage, Magie, Musique

Depuis, il na jamais quitté les planches, passant par tous les types de spectacle vivant : Comédie, Tragédie, Spectacle de Rue, Déambulation, Comédie musicale

Et par tous les postes : Comédien, Chanteur, Danseur, Auteur, Compositeur, Metteur en Scène

En 2010, il mélange le tout pour écrire et interpréter son premier One Man Show « ça m'énerve ».

Pendant 5 ans, il sillonnera la France, la suisse et la Belgique avec ce spectacle remportant plusieurs prix au passage.

Cherchant des camarades de jeux, il intègre la formation d'acteur de l'Acting Studio dirigée par Joëlle Sevilla. Après deux années incroyables, il fonde la compagnie du Bistanclac avec 6 amis de sa promo.

Après 25 ans de boutique, le plaisir de la scène et l'envie de découvrir sont toujours intacts et une idée persiste : vous faites quoi les 25 prochaines années !



Mes compétences :

Metteur en scène

Auteur Compositeur

Piano, guitare, batterie

Chant

Cirque