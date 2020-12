Thomas GROSZEK

D'un naturel curieux, j'effectue constamment un travail de veille technologique, et me forme en autodidacte dans de nombreux domaines, pour acquérir des connaissances pointues en complément de mes études. Je suis sans cesse à la recherche de nouvelles méthodes pour enrichir et optimiser mon travail.



« Nous n'avons jamais fini d'apprendre ». Ceci fait partie de ma philosophie. Ma soif de connaissances m'a guidé vers ma polyvalence, que je souhaites entretenir sur le long terme.



« Jack of all trades, master of none ». C'est à la fois un proverbe qui me correspond et que je déteste du fait de son pessimisme. Je ne suis maître de rien, mais qui peut se réclamer de maître avant de cumuler une décennie d'expérience dans un domaine ?



Le point fort de ma polyvalence, est qu'elle m'a permis d'acquérir une grande compréhension du workflow de la production audiovisuelle. Ma passion pour l'image et le son m'a guidé vers toute sortes de projets mêlant effets visuels et sonores. Ces derniers m'ont permis de toujours mieux comprendre comment l'image et le son s'autoinfluencent, et d'acquérir la sensibilité artistique pour les mettre en symbiose et réaliser des contenus forts.





PARCOURS



Passionné de technologie depuis tout jeune, j'ai découvert mon engouement pour l'audiovisuel et le numérique en fin de collège, en créant des photomontages, et en me lançant dans la composition de musique électronique. J'ai commencé en évoluant en autodidacte sur Photoshop, FL Studio, le langage C et Python, ainsi que HTML et CSS. Après avoir obtenu mon bac S, je me suis naturellement dirigé vers une licence qui m'apporterait à la fois sur les domaines de l'image, du son et de l'informatique. Elle m'a aujourd'hui permis d'acquérir un large spectre de compétences. Je suis aujourd'hui un master en post-production de l'image et du son option son. J'ai choisi cette option, d'abord pour ma préférence pour le son et mon envie de me spécialiser dedans, mais aussi car il est beaucoup plus difficile d'être autodidacte en son. Mon master a tout de même de nombreux enseignements en image, mais je récupère les cours supplémentaires que j'aurais eu en option image en me formant personnellement.