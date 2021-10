Fraichement diplômé en biologie écologie, mes expériences professionnelle et mon parcours universitaire mont permis détudier différents sujets et développer des compétences en conception et réalisation de protocoles, gestion de projet et en analyses, valorisation, diffusion de résultats. Aujourdhui, jaimerais morienter sur des problématiques de recherche et développement en liens avec la de gestion de la biodiversité, agroécologie et la parasitologie évolutive.