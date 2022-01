Thomas HERMANN

Actuellement en dernière année de DUT Science et Génie des Matériaux à lIUT de Chambéry en études aménagées en arts appliquées à lENAAI.



Jai développé au cours de mon enseignement à l'IUT des connaissances techniques sur le comportement des matériaux et jai appris à les mettre en œuvre par différents procédés de fabrication.

A l'ENAAI j'ai acquis des bases de design produit et d'espace qui me permettent de développer un point de vue critique et une ouverture d'esprit sans limite.

Ainsi ce double cursus ma permis de suivre et de comprendre lensemble du processus de conception et fabrication dun produit fini.



Je pratique de l'athlétisme plus particulièrement le saut a la perche durant mon temps libre, toujours impliqué quelque soit le travail, j'aime repousser mes limites.