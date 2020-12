Thomas HUE (THOMAS HUE)

Etudiant en 2ème année à lEcole Centrale de Nantes, je suis actuellement l'option Génie Industriel (production durable, acteurs et organisations, modélisation et performance d'entreprise, maîtrise des procédés et industrialisation, achats, coûts et prix, réseau de valeur) après une première année généraliste.



Je me suis beaucoup investi dans lassociatif pour mener à bien des projets en lien avec mes convictions.. En tant que trésorier du Bureau des Sports de l'école et bénévole dans plusieurs associations, j'ai pu gagner de l'expérience et acquérir des compétences indispensables au métier d'ingénieur. J'estime également que le triathlon que je pratique à haut niveau depuis 10 ans m'apporte motivation et force dans mon quotidien.



Curieux, impliqué et rigoureux, je souhaiterais travailler dans le domaine de la Supply Chain et suis à la recherche d'un stage de 5 mois débutant en avril 2021.



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter !