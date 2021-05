Thomas INSTANT SHOOTING (MANIN)

Nous sommes Thomas et Maryem, un couple de photographe professionnels à Sathonay, au nord de Lyon.



Nous exerçons des photographies de famille, de portrait et de couple, chacune de ces spécialités est mis à l'épreuve lors d'un reportage de mariage, c'est ce défis technique et artistiques qui nous pousse à toujours nous améliorer et à trouver de nouvelles approches !



Site internet : https://instant-shooting.com



Nous pratiquons la photographie de mariage depuis le premier confinement, nous sommes à la recherche des mariages avec des couples enjoué, nous intervenons dans toute la France ou en Europe. Nous fonctionnons toujours en couple, Maryem est photographe et Thomas lui aussi photographe commence à proposer des vidéos afin de vous offrir des offres complètent !



Notre pratique se rapproche du photo reportage, avec une recherche permanente de saisir des instants complices, de rire et d'émotion. Nous sommes au coeur du mariage tout en restant discret.



Nous adorons rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles villes Nous sommes donc toujours partants, quelque soi la destination!



Si vous avez des questions, c'est avec plaisir que nous prendrons le temps d'échanger avec vous, par téléphone, en visioconférence ou en face à face.





Nos prestations de mariage commencent à partir de 999euros, ce tarif inclut notre présence durant 7h le jour de votre mariage, et nous pouvons allons jusqu'à 12h de prestations



Nous pouvons également proposer des solutions d'impressions grâce à notre partenaire / imprimeur.



N'hésitez pas à en apprendre plus sur nous sur notre site interne ou à prendre contact avec nous !