Dernièrement assistant de gestion touche-à-tout puis responsable relations clients, j'ai travaillé pendant plus de 3 ans avec et pour des grands acteurs du domaine pharmaceutique.



Mon cursus scolaire et mon poste présent sont des illustrations de mon désir d'acquérir de nombreuses connaissances et expériences ainsi qu'une polyvalence dans mes compétences



À terme, je souhaiterais joindre mes passions et mon envie entrepreneuriale.