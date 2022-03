Thomas MAHIEU

Bonjour,



Thomas, J'ai 26 ans et sans emploi depuis le 17 Mars 2018. Je suis à la recherche dun nouveau défis. Je veux voir autre chose que la restauration.



J'ai eu un Baccalauréat Secrétariat, depuis j'ai travaillé en intérim et en contrat CDD). Depuis l'intérim et l'obtention du baccalauréat, j'ai commencé une expérience enrichissante en tant que équiper polyvalent dans un Burger King pour ensuite finir Manager 2 ans plus tard. Puis jai évolué assistant de direction à Mcdonalds.



Je suis passionné de Football et autres sports (Tennis..), J'adore la mode et je suis fan des nouvelles technologies. Plutôt curieux et prévenant, je sais être professionnel, un poil Têtu, je n'abonne pas dans la difficulté.